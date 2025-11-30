Incidente in Abruzzo morte tre donne | Silvana e Stefania avevano 58 anni Loredana 64 Il frontale choc tra due auto

Drammatico incidente stradale in Abruzzo sulla strada statale 652 Fondovalle Sangro nel territorio comunale di Atessa, in provincia di Chieti: tre donne sono morte in uno schianto che ha. 🔗 Leggi su Leggo.it

