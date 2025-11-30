Incidente in Abruzzo morte tre donne | il frontale choc tra una Panda e una Fiesta
Drammatico incidente stradale in Abruzzo sulla strada statale 652 Fondovalle Sangro nel territorio comunale di Atessa, in provincia di Chieti: tre donne sono morte in uno schianto che ha. 🔗 Leggi su Leggo.it
INCIDENTE sul lavoro, operaio resta schiacciato da un macchinario: la vittima risiedeva in Abruzzo Nel primo commento la notizia - facebook.com Vai su Facebook
Incidente sulla Fondovalle Sangro, tre morti in Abruzzo - Tre persone sono morte in un incidente stradale avvenuto sulla strada statale 652 Fondovalle Sangro nel territorio comunale di Atessa, in provincia di Chieti. Segnala ansa.it
