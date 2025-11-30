Incidente fatale sull' A2 tra Battipaglia e Eboli | Giovanni muore a 54 anni

Un 54enne di San Cipriano Picentino, Giovanni Spera ha perso la vita questo pomeriggio, sull'A2 del Mediterraneo tra gli svincoli di Battipaglia e Eboli in direzione nord. Secondo una prima ricostruzione l'uomo - che era solo in auto, una Fiat Panda - intorno alle 14, ha perso il controllo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

