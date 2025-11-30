Incidente a Seveso 4 feriti intervento dei pompieri

Incidente a Seveso, 4 feriti, intervento dei Vigili del fuoco. Pomeriggio di paura lungo corso Garibaldi a Seveso. Intorno alle 13 di oggi, domenica 30 novembre 2025, si è verificato un incidente stradale che ha visto coinvolte diverse autovetture.?La dinamica esatta del sinistro è ancora al vaglio delle Forze dell’Ordine, giunte prontamente sul posto . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net