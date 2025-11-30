Incidente a Monza ciclista investito | 58enne in ospedale

Brutto incidente in via Buonarroti a Monza: un ciclista di 58 anni è stato investito.Il sinistro, le cui cause sono ancora in coso di accertamento, è avvenuto questa mattina, 30 novembre, poco prima delle 9.30.Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto la polizia locale di Monza per i rilievi. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

