Incentivare la cura dei negozi sfitti
Soddisfazione del gruppo consiliare di Cesena 2024 per il vasto consenso raccolto in consiglio comunale alla mozione sull’incentivazione della cura degli spazi commerciali sfitti. "Grazie all’approvazione della nostra proposta si potrà ora procedere con un censimento puntuale dei locali commerciali inutilizzati – spiega il gruppo civico –. Inoltre verrà estesa e integrata l’iniziativa ‘ Cesena in vetrina ’, sperimentando, previo assenso dei proprietari, installazioni artistiche, digitali e musicali durante tutto l’anno, collaborando con associazioni culturali e realtà creative locali. Infine verranno proposte ai proprietari vetrofanie tematiche gratuite, raffiguranti luoghi, storie e immagini della Romagna, per coprire in modo estetico e decoroso le vetrine vuote". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
