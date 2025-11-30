Incendio in una fabbrica in disuso a Montespertoli
Montespertoli, 1 dicembre 2025 – Un incendio si è sviluppato nel tardo pomeriggio di ieri presso la ex Rasseno in via Barrucciano nei pressi di Anselmo, a Montespertoli. Si tratta di una vecchia fabbrica di cotto e mattoni situata dove prima era attiva una cava, ma che oggi è in disuso. Soltanto una piccola parte del fabbricato è ancora occupata dall'attività di un'azienda, ma la parte di immobile coinvolta dall'incendio è quella vuota. Pronto l’intervento dei vigili del fuoco che lo hanno spento e hanno messo in sicurezza la zona. "Quando sono arrivato sul posto non c'era già più niente, né fumo né odore di bruciato – racconta il sindaco di Montespertoli, Alessio Mugnaini – Sulle cause che hanno scaturito le fiamme sono in corso le indagini dei vigili del fuoco e quindi l momento non è possibile fare nessuna ipotesi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
