Incendio in un palazzo in centro è strage | morti e feriti
All’inizio sembrava un normale silenzio notturno, quello che avvolge i piccoli centri quando tutti dormono e le strade restano deserte. Poi, all’improvviso, un bagliore arancione ha squarciato l’oscurità. Le prime urla sono arrivate dalle finestre, seguite dal rumore sordo del vetro che si infrange. Chi era già sveglio ha visto il fumo salire in colonne dense, chi dormiva è stato destato dal lamento delle sirene che hanno tagliato la calma della notte come un coltello. Nella corsa dei soccorsi c’era già il dramma: un edificio trasformato in una trappola di fuoco nel giro di pochi minuti. Quando i vicini sono scesi in strada, spinti dall’ansia e dall’incredulità, hanno visto solo ombre muoversi nel fumo e figure dei vigili del fuoco che cercavano di aprirsi un varco. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
