Incendio in un appartamento salvate e portate in ospedale 4 persone tra cui due disabili

Un incendio è scoppiato alle 18:40 circa in Viale della Vittoria a Gavignano, comune della provincia di Roma. Sul posto sono accorse le squadre 16A di Colleferro la 24A di Palestrina dei vigili del fuoco con al seguito una autobotte, l'autoscala, il carro autoprotettori ed il carro teli. Il. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Altre letture consigliate

Tricesimo, incendio distrugge un appartamento, sgomberati due anziani - L'articolo nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook

L’incendio è divampato in un appartamento in via Ludovico il Moro ift.tt/ejF5MKH Vai su X

Incendio in un appartamento, poliziotti salvano donna invalida intrappolata tra fumo e fiamme - Un’anziana di 88 anni è stata salvata questa mattina da due agenti di polizia durante un incendio scoppiato in un appartamento di via Rotellini, nel quartiere Tor de' Cenci a Roma. Scrive fanpage.it

Cingoli, scoppia l'incendio in casa: i vigili del fuoco “salvano” l'appartamento e la palazzina resta agibile - Scoppia l'incendio in casa: i vigili del fuoco “salvano” l'appartamento e la palazzina resta agibile. Segnala corriereadriatico.it

Villaricca, incendio in un appartamento: carabinieri salvano un’anziana disabile intrappolata tra le fiamme - Allertati dal numero di emergenza 112, i carabinieri della sezione radiomobile di Marano sono intervenuti rapidamente sul posto, mettendo subito in sicurezza l’area e facendo evacuare i residenti ... Scrive ilmessaggero.it