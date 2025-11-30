Incendio in casa persone all’interno | Terrore è il caos Cosa succede
Momenti di grande apprensione nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 30 novembre, a Gavignano, nella provincia di Roma, dove un incendio ha interessato un appartamento. Al momento del rogo, all’interno dell’abitazione si trovavano quattro persone, tra cui due con disabilità, che hanno rischiato seriamente la vita a causa delle fiamme e del fumo denso. Il fuoco, le cui cause sono ancora da accertare, è divampato intorno alle 18.40 in un appartamento al primo piano di un edificio di tre piani situato in viale della Vittoria. La Sala Operativa del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma ha immediatamente inviato le squadre 16A di Colleferro e 24A di Palestrina, con un’autobotte, un’autoscala, il carro autoprotettori e il carro teli, che sono intervenuti tempestivamente sul posto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
