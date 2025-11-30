Incendio in casa a Gavignano all'interno ci sono 4 persone di cui due con disabilità | salvate dai pompieri

Fanpage.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'incendio si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi in un appartamento a Gavignano, nella provincia di Roma: provvidenziale l'intervento dei vigili del fuoco, che sono riusciti a portare tutti fuori dall'abitazione e ad affidarli alle cure dei sanitari. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

incendio casa gavignano internoIncendio in casa a Gavignano, all’interno ci sono 4 persone, di cui due con disabilità: salvate dai pompieri - Momenti di paura nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 30 novembre, a Gavignano, cittadina nella provincia di Roma: un incendio è divampato in un appartamento, all'interno del quale si trovavano ... Segnala fanpage.it

incendio casa gavignano internoIncendio alla casa fronte mare, tetto danneggiato e l'intero edificio risulta inabitabile - Un incendio da stamani è scoppiato all'interno di una casa fronte mare a Trieste. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Incendio Casa Gavignano Interno