Incendio in casa a Gavignano all'interno ci sono 4 persone di cui due con disabilità | salvate dai pompieri
L'incendio si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi in un appartamento a Gavignano, nella provincia di Roma: provvidenziale l'intervento dei vigili del fuoco, che sono riusciti a portare tutti fuori dall'abitazione e ad affidarli alle cure dei sanitari. 🔗 Leggi su Fanpage.it
