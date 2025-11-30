Incendio Hong Kong proseguono le ricerche tra le macerie
L’Unità di identificazione delle vittime di catastrofi (DVIU) della polizia di Hong Kong e i vigili del fuoco cercano tra le macerie dei grattacieli distrutti dall’incendio, che ha provocato la morte di almeno 128 persone. Migliaia di residenti si sono recati sul luogo dell’incendio per rendere omaggio alle vittime e donare generi di prima necessità a coloro che hanno perso tutto nel rogo. Decine di persone sono ancora disperse. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
