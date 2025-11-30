Incendio Hong Kong proseguono le ricerche tra le macerie

Lapresse.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Unità di identificazione delle vittime di catastrofi (DVIU) della polizia di Hong Kong e i vigili del fuoco cercano tra le macerie dei grattacieli distrutti dall’incendio, che ha provocato la morte di almeno 128 persone. Migliaia di residenti si sono recati sul luogo dell’incendio per rendere omaggio alle vittime e donare generi di prima necessità a coloro che hanno perso tutto nel rogo. Decine di persone sono ancora disperse. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

incendio hong kong proseguono le ricerche tra le macerie

© Lapresse.it - Incendio Hong Kong, proseguono le ricerche tra le macerie

Contenuti che potrebbero interessarti

incendio hong kong proseguonoIncendio Hong Kong, proseguono le ricerche tra le macerie - (LaPresse) L'Unità di identificazione delle vittime di catastrofi (DVIU) della polizia di Hong Kong e i vigili del fuoco cercano tra le macerie ... Riporta stream24.ilsole24ore.com

incendio hong kong proseguonoIncendio nei grattacieli di Hong Kong, famiglie in coda per identificare i morti: si cercano ancora superstiti - Si cercano superstiti al grande incendio che ha devastato i grattacieli di un complesso residenziale a Hong Kong: centinaia i dispersi ... Si legge su virgilio.it

incendio hong kong proseguonoIncendio Hong Kong, i vigili del fuoco tra le fiamme del grattacielo - Nuove immagini provenienti dal complesso residenziale di Hong Kong mostrano la situazione estrema affrontata dai vigili del fuoco mentre cercano di salvare i residenti intrappolati. Segnala ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Incendio Hong Kong Proseguono