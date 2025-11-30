Incendio dei grattacieli di Hong Kong fiori per le vittime

Una folla crescente a Hong Kong sta rendendo omaggio e deponendo fiori per le 128 persone uccise in uno degli incendi più letali della città, nei tre giorni di lutto proclamati dalle autorità. In molti si sono radunati in un parco vicino al rudere carbonizzato di Wang Fuk Court, il complesso residenziale bruciato per oltre 40 ore, per deporre fiori bianchi e gialli e messaggi di ricordo scritti a mano. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Incendio dei grattacieli di Hong Kong, fiori per le vittime

