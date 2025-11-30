Incendio dei grattacieli di Hong Kong fiori per le vittime
Una folla crescente a Hong Kong sta rendendo omaggio e deponendo fiori per le 128 persone uccise in uno degli incendi più letali della città, nei tre giorni di lutto proclamati dalle autorità. In molti si sono radunati in un parco vicino al rudere carbonizzato di Wang Fuk Court, il complesso residenziale bruciato per oltre 40 ore, per deporre fiori bianchi e gialli e messaggi di ricordo scritti a mano. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Radio1 Rai. . #HongKong Ritrovate vive 144 delle 290 persone di cui si erano perse le tracce nell'incendio che ha devastato 7 grattacieli del Wang Fuk Court. Restano ancora dispersi 150 abitanti del complesso residenziale. Lo hanno riferito le autorità local - facebook.com Vai su Facebook
Il terribile incendio che ha devastato alcuni grattacieli di #HongKong. Osservati 3 minuti di silenzio in onore delle vittime; 128 quelle accertate, ma mancano all'appello centinaia di persone. Si continua a indagare per fare luce sulle cause del disastro. Arresta Vai su X
Hong Kong, incendio avvolge grattacieli: oltre 60 morti e quasi 300 dispersi - Si aggrava il bilancio delle vittime dell'incendio di Hong Kong, in Cina, che ha avvolto alcuni grattacieli nel distretto di Tai Po. tg24.sky.it scrive
Inferno di fuoco a Hong Kong, maxi incendio grattacieli: almeno 44 morti e 279 dispersi - Le fiamme si sono propagate rapidamente dalla fitta impalcatura di bambù che circondava almeno tre edifici, estendendosi poi ad altre aree ... Da adnkronos.com
Hong Kong, sale a 94 il bilancio dei morti del maxi incendio ai tre grattacieli: si cercano i sopravvissuti - L'incendio mortale di livello 5 che ha devastato a Hong Kong le torri residenziali di Wang Fuk Court di Tai Po è ancora parzialmente attivo, a 20 ore dalla prima ... Segnala ilmattino.it