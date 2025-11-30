Incendio alla scuola Pestalozzi Simona Latino | Attacco ad un’intera città ma adesso ricominciamo
“Sono vicina alla Dirigente Scolastica, alle colleghe e ai colleghi, al personale ata, agli studenti ed alle famiglie. Un attacco ad una scuola è un attacco ad una città intera nel suo cuore pulsante, e soprattutto in questo momento è fondamentale la vicinanza di tutte le Istituzioni perché la. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
ESCLUSIVA! SCANZANO JONICO (MT). INCENDIO NELLA SCUOLA DISMESSA DI VIA DELL’AIA. SUL POSTO CARABINIERI E VIGILI DEL FUOCO. IL VIDEO. LEGGI LA NOTIZIA INTEGRALE https://filippomele.blogspot.com/2025/11/scanzano-jonico-mt-inc - facebook.com Vai su Facebook
Incendio alla scuola Pestalozzi, Simona Latino: “Attacco ad un’intera città, ma adesso ricominciamo” - Grande Sicilia, Simona Latino, esprime la massima solidarietà e vicinanza, anche in qualità di docente, alla dirigente dell’Istituto Omnicomprensivo Pestalozzi ... Secondo cataniatoday.it
Le reazioni dopo l'incendio alla biblioteca della scuola Pestalozzi - Le 159 scuole aderenti alla Rete per la cultura antimafia nelle scuole contribuiranno con una piccola donazione di libri al fine di ricostituire i ... Da rainews.it
Rete per la cultura antimafia a scuola: “Rogo alla Pestalozzi atto criminale” - CATANIA – “L’incendio doloso appiccato nella biblioteca dell’istituto omnicomprensivo Pestalozzi di Catania è un atto criminale contro la scuola, contro la cultura, contro la democrazia. Secondo livesicilia.it