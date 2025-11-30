Inaugurato il ' pallone' di Asciano | riqualificata la tensostruttura dopo i danni del maltempo
E' stata inaugurata sabato 29 novembre la nuova tensostruttura dell'impianto sportivo polivalente di Asciano, a conclusione dei lavori che hanno trasformato il 'pallone' in una struttura moderna, sostenibile e pienamente rinnovata. L'intervento, realizzato dal Comune di San Giuliano Terme con il. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Comune Di Partinico Inaugurazione pallone tensostatico Domenica 30 novembre alle ore 10.00 sarà inaugurato il pallone tensostatico. "Dopo diversi anni di inutilizzo, dichiara l'assessore allo sport Sergio Bonnì, la struttura sportiva sarà messa a disposizione - facebook.com Vai su Facebook