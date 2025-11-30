Inaugurato il ' pallone' di Asciano | riqualificata la tensostruttura dopo i danni del maltempo

Pisatoday.it | 30 nov 2025

E' stata inaugurata sabato 29 novembre la nuova tensostruttura dell'impianto sportivo polivalente di Asciano, a conclusione dei lavori che hanno trasformato il 'pallone' in una struttura moderna, sostenibile e pienamente rinnovata. L'intervento, realizzato dal Comune di San Giuliano Terme con il. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

