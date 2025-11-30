Inaugurato a Cassino il Temporary Shop I Grandi Lievitati dello chef Andrea Nacci

Nelle ore scorse, in Viale Dante 140 a Cassino, è stato inaugurato ufficialmente il Temporary Shop “I Grandi Lievitati”, la nuova realtà artigianale ideata e voluta dallo chef Andrea Nacci, che realizza panettoni e pandori completamente artigianali, pensati secondo i gusti e le esigenze personali. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it