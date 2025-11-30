In Qatar vince Verstappen Norris solo quarto Male le Ferrari Il mondiale si deciderà all’ultima gara

Il mondiale di Formula 1 si deciderà all’ultima gara della stagione. È questo l’effetto della vittoria di Max Verstappen al Gran Premio del Qatar, penultimo appuntamento con il Mondiale. Il pilota olandese della Red Bull, grazie ad una sapiente gestione dei pit stop, ha preceduto sul traguardo l’australiano Oscar Piastri su McLaren che era partito dalla pole position. Terzo posto a sorpresa per la Williams dello spagnolo Carlos Sainz Jr, mentre al quarto posto si è piazzato il leader del Mondiale Lando Norris sull’altra McLaren davanti a un ottimo Kimi Antonelli quinto su Mercedes. Male le Ferrari, con Charles Leclerc soltanto ottavo e Lewis Hamulton che non è andato oltre la 12a posizione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - In Qatar vince Verstappen, Norris solo quarto. Male le Ferrari. Il mondiale si deciderà all’ultima gara

