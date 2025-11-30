In Qatar vince Verstappen Mondiale di F1 apertissimo

L'olandese precede Piastri, Sainz e Norris. Quinto Antonelli, 8° Leclerc e 12° Hamilton. I verdetti ad Abu Dhabi. LOSAIL (QATAR) - Uno strepitoso Max Verstappen trionfa nel Gran Premio del Qatar, penultimo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1, e tiene aperta la lotta per il titolo iridato fin. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - In Qatar vince Verstappen, Mondiale di F1 apertissimo

