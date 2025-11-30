In preda a forti dolori incapace di sorreggersi | salvato in extremis un cane

MONTESANO SALENTINO – Emetteva guaiti in continuazione e non era più in grado di reggersi sulle proprie zampe a causa dei forti dolori: così è stato trovato un cane di mezza taglia all’interno di un cortile nel centro abitato di Montesano Salentino.L’intervento degli agenti di polizia locale e. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

