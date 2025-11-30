IN LIBRERIA – L’alba sulla mietitura
Con L’alba sulla mietitura (Mondadori, 2025), Suzanne Collins torna nell’universo di Panem con una storia che riesce a essere familiare e, allo stesso tempo, sorprendentemente nuova. Dopo anni di attesa e un prequel che aveva lasciato molti lettori con sentimenti contrastanti, questo nuovo romanzo si presenta come un ritorno alle radici della saga, non solo . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
