In Florida colloqui tra Usa e Ucraina sul piano di pace

Il segretario di Stato americano Marco Rubio, l’inviato della Casa bianca Steve Witkoff e Jared Kushner, genero del presidente Trump, riceveranno domenica 30 novembre 2025 in Florida una delegazione ucraina guidata dal nuovo capo negoziatore Rustem Umerov per parlare del piano americano per la fine della guerra. Umerov è il nuovo consigliere di Zelensky dopo le dimissioni di Andriy Yermak, travolto da una scandalo di corruzione. «Il compito è chiaro: elaborare rapidamente e concretamente i passi necessari per porre fine alla guerra. L’Ucraina continua a collaborare con gli Stati Uniti nel modo più costruttivo possibile», ha scritto il presidente ucraino su X. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - In Florida colloqui tra Usa e Ucraina sul piano di pace

Scopri altri approfondimenti

Anche Rubio ai colloqui con gli ucraini oggi in Florida. La delegazione di Kiev sarà guidata da Umerov. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Anche Rubio ai colloqui con gli ucraini oggi in Florida. La delegazione di Kiev sarà guidata da Umerov. #ANSA Vai su X

In Florida colloqui tra Usa e Ucraina sul piano di pace - Il segretario di Stato americano Marco Rubio, l’inviato della Casa bianca Steve Witkoff e Jared Kushner, genero del presidente Trump, riceveranno domenica 30 novembre 2025 in Florida una delegazione u ... msn.com scrive

Rubio e Witkoff incontreranno in Florida la delegazione ucraina - Un attacco russo vicino a Kiev ha ucciso almeno una persona e ne ha ferite 19. Scrive editorialedomani.it

Prima in Florida, poi a Mosca: sono i colloqui che porteranno alla pace? - La delegazione ucraina incontrerà quella statunitense, settimana prossima l'inviato speciale Witkoff andrà da Putin ... Segnala tio.ch