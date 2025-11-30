In carcere per violenza su una 12enne 14enne denuncia di essere stato torturato da altri detenuti e l' avvocato chiede il trasferimento

Uno dei ragazzi detenuti con l'accusa di aver abusato a Sulmona (L'Aquila) una 12enne e di aver poi diffuso i video su WhatsApp ha denunciato di essere stato "torturato" e "picchiato" nel carcere minorile di Casal del Marmo. Ne dà notizia l'Agi. A rendere nota la vicenda è stato il padre del. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

