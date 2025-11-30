In Brasile la boiada è legge distruggere l’ambiente si può

Non ha davvero perso tempo la lobby legata all’agribusiness ad accantonare qualsiasi aspirazione finto-green: appena spenti i riflettori sulla Cop 30 – quella che secondo Lula avrebbe dovuto essere la . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - In Brasile la “boiada” è legge, distruggere l’ambiente si può

