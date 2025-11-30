In Alto Adige aumentano i cacciatori e la Provincia esulta | Raddoppiati i 18enni

Record di nuovi cacciatori in Alto Adige, con molte donne e giovani. Con le nuove procedure volute dall'amministrazione provinciale, l’esame 2025 ha registrato un alto tasso di successo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

