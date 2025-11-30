In Abruzzo una famiglia su 10 non raggiunge il tenore di vita medio a Chieti la percentuale più bassa fra i capoluoghi di provincia
In Abruzzo una famiglia su 10 non raggiunge il tenore di vita medio. Nel 2024, secondo l'analisi di Abruzzo Openpolis, l'osservatorio sulla regione elaborato su dati Istat, come riporta Ansa, la quota di nuclei in povertà relativa è stata del 10,1%, leggermente al di sotto della media nazionale. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
La famiglia della #casanelbosco in #Abruzzo ha accettato la proposta di vivere in un casolare ristrutturato offerto da un ristoratore del posto Vai su X
Tg2. . La famiglia della #casanelbosco in #Abruzzo ha accettato la proposta di vivere in un casolare ristrutturato offerto da un ristoratore del posto - facebook.com Vai su Facebook
In Abruzzo una famiglia su 10 non raggiunge il tenore medio - In Abruzzo una famiglia su 10 non raggiunge il tenore di vita medio. Scrive ansa.it
All'Abruzzo il record negativo di natalità con -10,2% - Nei primi sette mesi del 2025 i nuovi nati sono diminuiti del 10,2% rispetto allo stesso periodo del 2024, secondo il rapporto ... Si legge su ansa.it