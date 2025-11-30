In 400 assaltano La Stampa | La polizia non li ha fermati

Cms.ilmanifesto.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si sono staccati dal corteo principale dello sciopero generale di venerdì nel tardo pomeriggio. Almeno quattrocento manifestanti, appartenenti al cosiddetto spezzone sociale, hanno deviato da via Nizza per correre nella . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

400 assaltano stampa poliziaAssalto a La Stampa: indagini per risalire ai responsabili, messaggi di solidarietà e condanna - Il giorno dopo l’assalto al quotidiano La Stampa non si placano le reazioni e i commenti su quanto accaduto in via Lugaro a Torino. Lo riporta torinotoday.it

