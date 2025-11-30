Impresa Fornaroli | il deb italiano è campione di Formula 2 Non ci posso credere
Al primo anno nella seconda categoria mondiale di monoposto, il piacentino ha vinto aritmeticamente il titolo chiudendo secondo nella Future Race in Qatar. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Altre letture consigliate
"Appaltone" da 91 milioni al raggruppamento temporaneo d'impresa tra Edison e La Mercurio (di Como): affidata la concessione per 14 anni e mezzo - facebook.com Vai su Facebook
Impresa Fornaroli: il deb italiano è campione di Formula 2. "Non ci posso credere" - Al primo anno nella seconda categoria mondiale di monoposto, il piacentino ha vinto aritmeticamente il titolo chiudendo secondo nella Future Race in Qatar ... Segnala msn.com