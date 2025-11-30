Impresa Fornaroli | il deb italiano è campione di Formula 2 Non ci posso credere

Gazzetta.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al primo anno nella seconda categoria mondiale di monoposto, il piacentino ha vinto aritmeticamente il titolo chiudendo secondo nella Future Race in Qatar. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

impresa fornaroli il deb italiano 232 campione di formula 2 non ci posso credere

© Gazzetta.it - Impresa Fornaroli: il deb italiano è campione di Formula 2. "Non ci posso credere"

Altre letture consigliate

impresa fornaroli deb italianoImpresa Fornaroli: il deb italiano è campione di Formula 2. "Non ci posso credere" - Al primo anno nella seconda categoria mondiale di monoposto, il piacentino ha vinto aritmeticamente il titolo chiudendo secondo nella Future Race in Qatar ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Impresa Fornaroli Deb Italiano