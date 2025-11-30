Imposto il silenzio social alle suore star del web | come la prenderanno?

Le suore e il voto del silenzio. social. La vicenda delle tre religiose ultraottantenni che qualche mese fa sono fuggite dalla casa di riposo in cui erano state - hanno affermato - portate contro la loro volontà, per far ritorno al loro convento, ormai dismesso, vicino a Salisburgo, in Austria, era diventata un caso. Tanto da trasformare Suor Bernadette, 88 anni, suor Regina, 86 anni, e suor Rita, 82, in tre star, anche del web. Un risvolto che alla curia non è piaciuto, tanto da imporre alle tre religiose un aut aut: se proprio vogliono restare al convento, devono accettare non una vita di clausura, ma la chiusura a vita dei loro profili. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

