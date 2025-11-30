Impianto Edison il gruppo Scilla Mediterranea presenta esposto

L'impianto idroelettrico che Edison vuole realizzare a Favazzina finisce sul tavolo della procura regionale della Corte dei Conti.Il gruppo consiliare Scilla Mediterranea, all'opposizione del Comune, ha presentato un esposto, trasmettendolo contestualmente al ministero dell’ambiente, alla Regione. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

