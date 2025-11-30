Imam a rischio espulsione l’appello del vescovo di Pinerolo | Assurdo non si può condannare una persona per un’opinione Mobilitiamoci

Ilfattoquotidiano.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche il vescovo di Pinerolo, Derio Olivero (presidente della Commissione Cei per l’ecumenismo e il dialogo), si sta mobilitando per l’imam Mohamed Shahin che rischia l’espulsione per le frasi pronunciate nel corso di una manifestazione per Gaza il 9 novembre. Il vescovo ha diffuso un videomessaggio in cui invita la popolazione a mobilitarsi per l’imam: “Shahin è in Italia da 20 anni e posso testimoniare che ha sempre lavorato per il dialogo. Mi sembra strano e assurdo che ora rischi essere espulso per un’opinione espressa”. Olivero ribadisce che in Italia “c’è liberta di opinione” e che quindi “non si può condannare una persona solo per le opinioni espresse”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

imam a rischio espulsione l8217appello del vescovo di pinerolo assurdo non si pu242 condannare una persona per un8217opinione mobilitiamoci

© Ilfattoquotidiano.it - Imam a rischio espulsione, l’appello del vescovo di Pinerolo: “Assurdo, non si può condannare una persona per un’opinione. Mobilitiamoci”

Argomenti simili trattati di recente

Imam di Torino, espulsione confermata: per la Corte Mohamed Shahin rappresenta un rischio per la sicurezza dello Stato - La Corte d’Appello di Torino ha infatti confermato il suo trattenimento nel CPR di Caltanissetta, respingendo le obiezioni della difesa e validando il provvedimento di espulsione disposto dal Minister ... Come scrive panorama.it

imam rischio espulsione l8217appelloChi è Mohamed Shahin, l’imam di Torino al centro dell’espulsione che divide l’Italia - Chi è Mohamed Shahin e perché la sua espulsione divide Torino: origini, accuse, reazioni e nodi giuridici di un caso che fa discutere. Segnala quotidianopiemontese.it

Piantedosi: "Espulsione imam Bologna prova attività prevenzione terrorismo" - (Agenzia Vista) Roma, 16 ottobre 2024 "Tale espulsione costituisce ulteriore prova della costante attività di prevenzione operata dalle Forze di polizia. Scrive quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Imam Rischio Espulsione L8217appello