Imam a rischio espulsione l’appello del vescovo di Pinerolo | Assurdo non si può condannare una persona per un’opinione Mobilitiamoci

Anche il vescovo di Pinerolo, Derio Olivero (presidente della Commissione Cei per l’ecumenismo e il dialogo), si sta mobilitando per l’imam Mohamed Shahin che rischia l’espulsione per le frasi pronunciate nel corso di una manifestazione per Gaza il 9 novembre. Il vescovo ha diffuso un videomessaggio in cui invita la popolazione a mobilitarsi per l’imam: “Shahin è in Italia da 20 anni e posso testimoniare che ha sempre lavorato per il dialogo. Mi sembra strano e assurdo che ora rischi essere espulso per un’opinione espressa”. Olivero ribadisce che in Italia “c’è liberta di opinione” e che quindi “non si può condannare una persona solo per le opinioni espresse”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Imam a rischio espulsione, l’appello del vescovo di Pinerolo: “Assurdo, non si può condannare una persona per un’opinione. Mobilitiamoci”

Argomenti simili trattati di recente

Parla il presidente dell’associazione “Dar Assalam”, promotrice della nascita del luogo di culto nel campus universitario. «La presenza di un Imam eviterebbe il rischio di islamizzazione ma non ci è concesso. Se l’università è luogo laico, anche la cappella non - facebook.com Vai su Facebook

Imam di Torino, espulsione confermata: per la Corte Mohamed Shahin rappresenta un rischio per la sicurezza dello Stato - La Corte d’Appello di Torino ha infatti confermato il suo trattenimento nel CPR di Caltanissetta, respingendo le obiezioni della difesa e validando il provvedimento di espulsione disposto dal Minister ... Come scrive panorama.it

Chi è Mohamed Shahin, l’imam di Torino al centro dell’espulsione che divide l’Italia - Chi è Mohamed Shahin e perché la sua espulsione divide Torino: origini, accuse, reazioni e nodi giuridici di un caso che fa discutere. Segnala quotidianopiemontese.it

Piantedosi: "Espulsione imam Bologna prova attività prevenzione terrorismo" - (Agenzia Vista) Roma, 16 ottobre 2024 "Tale espulsione costituisce ulteriore prova della costante attività di prevenzione operata dalle Forze di polizia. Scrive quotidiano.net