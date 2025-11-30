Illuminati dai cori gospel Con i Diesis & Bemolli e i Rejoice per fare del bene

Un ensemble vocale e strumentale che fonde con passione gospel, soul e spiritual, dando vita a spettacoli coinvolgenti ed emozionanti. E poi un trascinante coro che alla tradizione del gospel unisce originali riletture in stile di brani pop e canzoni tratte da musical. Sono i due concerti vocali a scopo benefico che scalderanno la domenica brianzola. A Biassono oggi alle 21 sarà il palco del cineteatro Santa Maria di via Segramora ad accogliere il concerto gospel “Io dono, non so a chi ma so perché“, che avrà per protagonista i Diesis & Bemolli. Sarà una serata di musica e solidarietà: i Diesis & Bemolli sono un coro misto composto da una cinquantina di elementi e specializzato in gospel e spirituals. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

