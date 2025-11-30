Ilaria Sula la mamma di Mark Samson condannata a due anni | aiutò il figlio a nascondere il corpo

Nosr Manlapaz, madre di Mark Samson, il 23enne accusato del femminicidio di Ilaria Sula, ha patteggiato una pena di due anni per il reato di occultamento di cadavere. La pena è però stata concessa con sospensione condizionale. All’udienza in tribunale, per la prima volta, si sono incontrati. 🔗 Leggi su Romatoday.it

