Il volto del Manzoni L’antico affresco splende
Chissà quante volte, il piccolo Alessandro Manzoni avrà alzato lo sguardo verso l’alto per guardare il vasto soffitto affrescato restandone estasiato, oppure verso la parete per leggere le ore sul grande orologio dipinto. Ora gli studenti delle medie possono ammirare lo stesso soffitto e lo stesso orologio come li vedeva il piccola Alessandro Manzoni quando era un alunno come loro e saliva e scendeva il maestoso scalone. È stato restaurato l’affresco dello scalone del collegio di Merate, divenuto poi sede del Comprensivo statale, dove il futuro autore dei Promessi sposi ha studiato sotto l’attenta guida dei padri Somaschi, tra il 1791 e il 1796, quando aveva tra i 6 e gli 11 anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
