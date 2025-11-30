Il Volley Bergamo 1991 di scena a Firenze | obiettivo terza vittoria di fila

Ad un passo dalla chiusura del girone di andata, il Volley Bergamo 1991 si prepara per una doppia trasferta: si comincia domenica 30 novembre a Firenze, dove ad attendere le rossoblù ci sarà Il Bisonte. Si tratta di un altro scontro diretto, dopo quelli con Perugia, Monviso e Cuneo, da cui le rossoblù hanno ricavato 6 punti, vincendo e perdendo un tiebreak in casa ed espugnando il palazzetto di Villafranca. “Arriviamo da due vittorie che ci hanno dato quella fiducia di cui la nostra squadra aveva davvero bisogno – ammette Michaela Mlejnkova – Credo che siamo riusciti a risalire dalla parte bassa della classifica e che siamo sulla strada giusta: la stagione è ancora lunga e alla fine ogni punto sarà davvero importante”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it