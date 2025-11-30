Il Viareggio non segna più Altro pareggino ai Pini
VIAREGGIO 0 PRO LIVORNO SORGENTI 0 VIAREGGIO (4-2-3-1): Nucci; Romanelli, D’Alessandro (24’ st Lollo), Bertacca, Purro; G. Gabrielli, Videtta; Tieu Kapieu, Morelli, Galligani; Pegollo. (A disp.: Carpita, I. Gabrielli, Brondi, C. Lippi, Bertelli, Maurelli, Baroni, Giannotti). All. Walter Vangioni. PRO LIVORNO SORGENTI (4-4-1-1): Serafini; Bani, Tognarelli, Nannetti, Giubbolini; Puccetti, Montecalvo, Bucchioni (31’ st Faye), M. Lucarelli (13’ st Freschi); Ba (24’ st Andreotti); Cutroneo. (A disp.: Rosini, Maiello, Canterini, Rastelli, Massa). All. Federico Bandinelli. Arbitro: Gianluca Boeddu di Prato (Simone Giovannini ed Emanuele Junio Bagni di Prato). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
News recenti che potrebbero piacerti
Il Black Friday del Mercatino Franchising Viareggio sta per cominciare! Dal 26 al 30 novembre ti aspettano sconti fino al 50% su tantissimi articoli selezionati. Mobili, moda e chicche imperdibili: segna le date e preparati a fare affari sostenibili Via Vittorio B - facebook.com Vai su Facebook
Viareggio, tifosi sanzionati. Emessi undici Daspo - Dopo i fatti di Montespertoli il questore di Firenze ha stabilito pesanti provvedimenti, che vanno da un minimo di tre anni a un massimo di dieci. Da lanazione.it
Viareggio, altro buon test. Gabrielli abbatte la Viola - Il Viareggio si prepara ad affrontare un super campionato di Eccellenza, dove le rivali certo non mancheranno: in prima fila nell’ipotetica griglia di partenza ci sono subito accanto alle favorite ... Si legge su lanazione.it