Il viaggio nei dolci di Ivan ora è diventato un libro
Domani alle 17, Ivan Baccarini, maestro pasticcere ravennate, presenta il suo libro ‘ La dolce Romagna ’ nella sua storica pasticceria, La Veneziana, in via Salara nel cuore della città. Nel volumetto tradizione e modernità si intrecciano nelle ricette che Baccarini, negli anni, ha saputo rinnovare sapientemente senza mai rinunciare alla storia identitaria che si nasconde dietro a ognuna di esse. "Se oggi mi chiedono cosa distingue la pasticceria romagnola dalle altre - dice - io rispondo sempre: la Romagna non ti dà solo ingredienti, ti dà storie. Ogni dolce nasce da una festa, da un rito familiare, da un’occasione che merita di essere celebrata". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche questi approfondimenti
Pizzeria Cuomo. . Dolci Radici: un viaggio tra dolcezza e freschezza, con crema di carote caramellate, porro e ricotta che si abbracciano su un impasto coperto di taralli di mandorle sbriciolati e limone. Via Valsugana 14 a Thiene Prenota anche su What - facebook.com Vai su Facebook