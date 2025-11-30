Il viaggio nei dolci di Ivan ora è diventato un libro

Domani alle 17, Ivan Baccarini, maestro pasticcere ravennate, presenta il suo libro ‘ La dolce Romagna ’ nella sua storica pasticceria, La Veneziana, in via Salara nel cuore della città. Nel volumetto tradizione e modernità si intrecciano nelle ricette che Baccarini, negli anni, ha saputo rinnovare sapientemente senza mai rinunciare alla storia identitaria che si nasconde dietro a ognuna di esse. "Se oggi mi chiedono cosa distingue la pasticceria romagnola dalle altre - dice - io rispondo sempre: la Romagna non ti dà solo ingredienti, ti dà storie. Ogni dolce nasce da una festa, da un rito familiare, da un’occasione che merita di essere celebrata". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

