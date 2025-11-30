Il viaggio del Papa il grande assente e i rapporti con la Chiesa russa
Venerdì Leone XIV ha commemorato il 1700esimo anniversario del primo Concilio di Nicea a?znik, sulle rive del lago omonimo e nei pressi degli scavi archeologici dell’antica Basilica di San Neofito. Un'immagine d'impatto perchè il vescovo di Roma era affiancato da vari leader cristiani e soprattutto dal patriarca di Costantinopoli Bartolomeo I. Lì dove nel 325 d.C. venne definita e proclamata la professione di fede, il Papa e gli altri capi hanno recitato insieme il Credo. Un momento storico nel quale però si notava anche un grande assento: il patriarca di Mosca. La guerra ortodossa. La vicinanza di Bartolomeo I, d'altra parte, rendeva impossibile la presenza di Kirill dal momento che la Chiesa di Costantinopoli e quella di Mosca hanno interrotto definitivamente le relazioni nel 2018 quando il Santo Sinodo russo ha deciso di rompere la comunione eucaristica con il Patriarcato ecumenico dopo che quest'ultimo ha riconosciuto come autocefala la Chiesa ortodossa ucraina. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Argomenti simili trattati di recente
Nuova tappa del viaggio in Turchia di papa Leone XIV - facebook.com Vai su Facebook
#PreghiamoInsieme per il Viaggio Apostolico del Santo Padre Papa Leone XIV in Türkiye e in Libano Vai su X
Il viaggio del Papa, il "grande assente" e i rapporti con la Chiesa russa - Nella commemorazione dell'anniversario del Concilio di Nicea escluso il patriarca Kirill. Riporta ilgiornale.it
Storica visita del Papa in Moschea: Leone scalzo ma non prega - Storica visita di Papa Leone XIV nella Moschea Blu di Istanbul, uno degli eventi centrali di questo primo viaggio internazionale all'insegna del dialogo con tutti e tra tutti per costruire percorsi di ... Da unionesarda.it
Papa Leone XIV in Turchia e Libano per il primo viaggio apostolico - Si tratta del primo viaggio apostolico del Santo Padre, in occasione dei 1700 anni dal Primo Concilio di Nicea avvenut ... Riporta msn.com