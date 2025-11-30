Il viaggio del ’Carlino’ Dalla politica alla cronaca Una festa con i lettori

Il viaggio dei 140 anni del Resto del Carlino – correva il 20 marzo 1885 quando uscì il primo numero del giornale fondato da quattro giovani giornalisti: Alberto Carboni, Giulio Padovani, Francesco Tonolla e Cesare Chiusoli – arriva a Ferrara. Segnatevi l’appuntamento: domani, a partire dalle 18 (ma è consigliabile presentarsi alle 17.30), al Ridotto del Teatro comunale. Un pomeriggio che si trasformerà in un vero e proprio viaggio nella storia di Ferrara attraverso le pagine del nostro giornale e i grandi protagonisti che hanno dato (e continuano a dare) lustro alla città e a tutta la sua provincia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

