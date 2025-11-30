Il Vaticano perno della geopolitica Ora la nuova Ekumene è possibile

La missione di Prevost in Turchia aiuta ad abbattere il «muro» del Mediterraneo tra cristianità e Islam. Considerando anche l’estensione degli Accordi di Abramo, c’è fiducia per una florida regione multireligiosa.. Leone XIV visita il tempio musulmano di Istanbul ma si limita a togliere le scarpe. Oggi la partenza per il Libano con il rebus Airbus: pure il suo velivolo va aggiornato.. Lo speciale contiene due articoli.. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Il Vaticano perno della geopolitica. Ora la nuova «Ekumene» è possibile

