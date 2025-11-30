Il Vaticano perno della geopolitica Ora la nuova Ekumene è possibile
La missione di Prevost in Turchia aiuta ad abbattere il «muro» del Mediterraneo tra cristianità e Islam. Considerando anche l’estensione degli Accordi di Abramo, c’è fiducia per una florida regione multireligiosa.. Leone XIV visita il tempio musulmano di Istanbul ma si limita a togliere le scarpe. Oggi la partenza per il Libano con il rebus Airbus: pure il suo velivolo va aggiornato.. Lo speciale contiene due articoli.. 🔗 Leggi su Laverita.info
Altre letture consigliate
Le proteste contro la Corrida arrivano anche in Vaticano: Loredana Cannata arrestata in Vaticano, l’attrice scavalca le transenne con un messaggio per il Papa: “Aiutaci ad abolire la corrida” #bastacorrida #stopbullfighting #partitoanimalista #dirittianimali #ani - facebook.com Vai su Facebook
Vaticano, nel Conclave incombe la «Santa geopolitica» per la scelta del nuovo Papa - Chi punta su un papato all’insegna della continuità potrebbe orientarsi sull’ex segretario di Stato Pietro Parolin. Si legge su milanofinanza.it