Il valore umano dei dati | conclusa con successo a Torino la DAMA Italy Annual Convention 2025

La community nazionale del data management ridefinisce l’etica e la strategia: il dato è la nuova “infrastruttura di cura” e di “governo del territorio” Torino, 28 novembre 2025 – Si è conclusa ieri, con successo, a Torino, presso l’Environment Park, l’edizione 2025 della DAMA Italy Annual Convention (DIAC). L’evento, promosso da DAMA Italy con il patrocinio del Comune di Torino, ha riunito professionisti, accademici e istituzioni per confrontarsi sul tema “Data for Good: i dati al servizio del bene comune”, esplorando come l’uso responsabile dell’informazione possa generare valore sociale concreto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

