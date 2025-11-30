Il tour internazionale dell' Arena di Verona approda per la prima volta ad Algeri | Grande interesse per il nostro patrimonio artistico

Veronasera.it | 30 nov 2025

Fondazione Arena di Verona prosegue il suo tour internazionale senza sosta, aggiungendo per la prima volta una tappa in Nord Africa: l’Opera House di Algeri ospiterà un evento promozionale organizzato insieme all’Ambasciata italiana e all’Istituto Italiano di Cultura della capitale, con il. 🔗 Leggi su Veronasera.it

