Il Torino si sveglia tardi e sbaglia un rigore il Lecce vince 2-1

Coulibaly e Banda lanciano i salentini, Asllani spreca al 90' LECCE - Il Lecce torna al successo dopo quasi un mese (e per la prima volta in casa in questa stagione), il Torino parte malissimo e sprofonda. Gli uomini di Eusebio Di Francesco superano 2-1 i granata nel match del Via del Mare, valevole. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Il Torino si sveglia tardi e sbaglia un rigore, il Lecce vince 2-1

