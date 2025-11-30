Il Torino si sveglia tardi e sbaglia un rigore il Lecce vince 2-1

Ilgiornaleditalia.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Coulibaly e Banda lanciano i salentini, Asllani spreca al 90' LECCE - Il Lecce torna al successo dopo quasi un mese (e per la prima volta in casa in questa stagione), il Torino parte malissimo e sprofonda. Gli uomini di Eusebio Di Francesco superano 2-1 i granata nel match del Via del Mare, valevole. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

