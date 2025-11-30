Il tocco di Pavlovic? Ecco perché non è punibile E manca un giallo a Modric
Lazio furiosa per la mancata assegnazione del rigore per il tocco del rossonero al 50' della ripresa: ecco cos'è successo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Altre letture consigliate
SEI minuti di revisione VAR per questo tocco di braccio di Pavlovic! Niente calcio di rigore per la Lazio, perché il difensore del Milan subisce fallo in precedenza: questa la sentenza dell’arbitro Collu Partita che finisce in polemica al 104’! Vince il Milan 1-0 sul - facebook.com Vai su Facebook
SEI minuti di revisione VAR per questo tocco di braccio di Pavlovic! Niente calcio di rigore per la Lazio, perché il difensore del Milan subisce fallo in precedenza: questa la sentenza dell'arbitro Collu Partita che finisce in polemica al 104'! Vince il Milan 1-0 sull Vai su X