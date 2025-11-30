Il tifo di Pupo per Alessandro il piccolo Mozart | Hai un grande talento

Arezzo, 30 novembre 2025 – “Carissimo Alessandro, ti faccio tanti complimenti per il talento che stai esprimendo”. Enzo Ghinazzi, per tutti Pupo, si rivolge in un video ad Alessandro Gervasi il bimbo prodigio dotato di orecchio assoluto, giovanissimo (7 anni) pianista che, grazie a una raccolta fondi ha coronato il sogno di poter avere un pianoforte tutto suo. Il tifo di Pupo per il piccolo Mozart Il tifoso Pupo. Nel breve video, Pupo ricorda che anche lui, come Alessandro, ha vinto in passato il Premio San Michele (a Castiglion Fiorentino) che nella serata di sabato è stato consegnato ad Alessandro, già ribattezzato “il piccolo Mozart”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il tifo di Pupo per Alessandro, il piccolo Mozart: “Hai un grande talento”

