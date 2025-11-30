Il telefono dei nonni? Preziosissimo se lo hai in casa conservalo
In un’epoca dominata dagli smartphone, ci sono oggetti del passato che non sono solo reperti, ma vere e proprie risorse per il riciclo creativo. Se i tuoi nonni hanno ancora un vecchio telefono fisso a disco che accumula polvere in soffitta, non buttarlo né venderlo per pochi spiccioli. Quel pezzo di storia vintage è la base perfetta per un progetto fai da te che può trasformare l’arredamento di casa. Il riciclo creativo non è solo un modo per essere green, ma anche un’occasione per creare oggetti unici e di forte impatto visivo. L’idea più popolare che sta spopolando online è trasformare il vecchio apparecchio in una lampada da tavolo originale, ideale per il comodino o per aggiungere un tocco eccentrico al soggiorno. 🔗 Leggi su Cultweb.it
