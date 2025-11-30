Il talento romagnolo che vola negli Stati Uniti | il giovane cuoco forlivese entra nel ristorante migliore del mondo
Un'adolescenza complicata, accompagnata dai dubbi sul futuro e sul chi voler diventare da grande. Poi una svolta inaspettata che ha portato il giovane forlivese tra i più grandi nomi della cucina mondiale. Questa la parabola della carriera di Marco Milillo, 28enne forlivese, che tra pochi mesi.
