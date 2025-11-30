Il talento romagnolo che vola negli Stati Uniti | il giovane cuoco forlivese entra nel ristorante migliore del mondo

Forlitoday.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'adolescenza complicata, accompagnata dai dubbi sul futuro e sul chi voler diventare da grande. Poi una svolta inaspettata che ha portato il giovane forlivese tra i più grandi nomi della cucina mondiale. Questa la parabola della carriera di Marco Milillo, 28enne forlivese, che tra pochi mesi. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

talento romagnolo vola statiIl talento romagnolo che vola negli Stati Uniti: il giovane cuoco forlivese entra nel ristorante migliore del mondo - A 28 anni Marco Milillo entra nella cucina dell’Eleven Madison Park, dopo un percorso iniziato alla scuola serale dell'Alberghiero di Forlimpopoli ... Lo riporta forlitoday.it

Cerca Video su questo argomento: Talento Romagnolo Vola Stati