Il superyacht elettrico con le ali volerà sull' acqua
Si chiama Ghost. Lungo 28 metri e progettato ad Abu Dhabi, porta i vantaggi della propulsione elettrica e delle appendici esterne per far volare sull'acqua una lussuosa imbarcazione. Ambienti interni e scafo hanno un design minimalista. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
