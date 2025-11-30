Il superyacht elettrico con le ali volerà sull' acqua

Gazzetta.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si chiama Ghost. Lungo 28 metri e progettato ad Abu Dhabi, porta i vantaggi della propulsione elettrica e delle appendici esterne per far volare sull'acqua una lussuosa imbarcazione. Ambienti interni e scafo hanno un design minimalista. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

il superyacht elettrico con le ali voler224 sull acqua

© Gazzetta.it - Il superyacht elettrico con le ali, volerà sull'acqua

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Superyacht Elettrico Ali Voler224