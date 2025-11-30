Il sogno di Cthulhu | mito e cultura pop da Lovecraft a oggi – Parte 2
Ci sono autori che costruiscono mondi e autori che costruiscono idee. Lovecraft ha fatto entrambe le cose, ma in un modo peculiare che nessuno dei suoi contemporanei ha realmente compreso. Ha costruito un universo narrativo che funziona come un dispositivo, un prisma capace di rifrangere il nostro rapporto con l’ignoto. Nella Parte I abbiamo attraversato la sua biografia, la sua filosofia dell’indifferenza, la sua geografia immaginaria fatta di soglie e oscurità, e soprattutto abbiamo visto come la sua narrativa non sia un semplice repertorio di mostri ma una forma di conoscenza. Ora il viaggio cambia direzione. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
