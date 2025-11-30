il segna libro

Mentre i primi fiocchi di neve scendono sulle montagne, in libreria è arrivata una nuova biografia firmata dal giornalista Sergio Barducci. Lo scrittore sammarinese questa volta è approdato a Saluzzo, in Piemonte, per dare vita a: ‘ Ho sfiorato il cielo ’ (ed. Minerva), la storia di Paolo De Chiesa, lo slalomista italiano protagonista degli anni più magici ed emozionanti dello Sci. Il campione della Valanga Azzurra si è raccontato con generosità: dalle prime discese a quattro anni, alla prima gara a Crissolo, fino ad arrivare al tragico colpo di pistola che lo ha fatto precipitare in un incubo ad occhi aperti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

