Elongazione? Contrattura? Stiramento? Lesione? Strappo? Saranno gli esami strumentali a chiarire quale possa essere l’entità dell’infortunio che ha tolto da Como-Sassuolo, dopo due terzi di match, Domenico Berardi. Se la sconfitta contro una delle squadre più in forma della massima serie la si poteva anche mettere in preventivo, infatti, lo stop al suo miglior giocatore rischia di condizionare il prossimo futuro dei neroverdi ben più dello stop patito al Sinigaglia. E se ha ragione Fabio Grosso a far valere la ragion di stato ("speriamo non sia una cosa lunga: abbiamo ragazzi comunque validi a disposizione che mi auguro si facciano trovare pronti", ha detto, interrogato in proposito) il brivido che è corso lungo la schiena dei tifosi neroverdi, tanto quelli che hanno sfidato la serata per seguire la gara dal vivo quanto quelli che hanno seguito il match da casa c’è stato e resta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il Sassuolo in ansia per Berardi . Ma le alternative non mancano